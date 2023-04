Bakıda daha üç nəfər həbsdə ölüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Penitensiar Xidmətin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb.

Orada saxlanılan məhkumlar - Çingiz Səfər oğlu Məmmədov, Hikmət Nazim oğlu Əliyev və İsmayıl Hekayət oğlu Abuşov dünyasını dəyişiblər.

Onların xəstəlikdən öldüyü bildirilir.

