İsmayıllıda son günlərdə ağartı məhsullarının qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, heyvan yemlərinin qiymətinin baha olması ağartı məhsullarına da təsir edib.

Onlar qeyd ediblər ki, əvvəllər 4-5 satılan pendirin qiyməti hazırda 7-8 manatdır:

“İnək yağının bir kiloqramı 18 manat, camış yağı isə 20 manatdır”.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

