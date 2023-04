Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi martın 12-də keçirilmiş buraxılış imtahanında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzin məlumatına görə, imtahanların nəticələrinin növbəti həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

