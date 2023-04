Şəhid Vidadi Zalovla vida mərasimi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Ermənistan ordusu Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan Silahlı Qüvvvələrinin mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Cavab tədbirləri zamanı Ermənistan ordusunun 4 hərbçisi məhv edilib, 6-sı yaralanıb. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan Ordusunun 3 hərbçisi şəhid olub. Şəhidlərimiz Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğludur.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslən saray qəsəbəsindən olan şəhid Vidadi Zalov son dəfə yaşadığı evin həyətinə gətirilib:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.