Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) səhiyyə naziri vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, imzalanan sərəncama əsasən, səhiyyə naziri Niyazi Novruzov bu gün tutduğu vəzifədən azad edilib.

Digər sərəncamla Samiq Asəf oğlu Sadıxov Naxçıvan MR səhiyyə nazirinin müavini təyin edilib və o nazirin vəzifələrini müvəqqəti icra edəcək.

