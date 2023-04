Dünən Laçında şəhid olan hərbçimizlə Ağstafada vida mərasimi keçirilir

Aprelin 11-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Ordusunun Laçın istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutması nəticəsində şəhid olan hərbçi Elşad Qabil oğlu Həsənovla Ağstafada vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin nəşi doğulduğu Xətai kəndinə, yaşadığı evə gətirilib.

Şəhid kənd qəbiristanlığında dəfn ediləcək.



Xatırladaq ki, aprelin 11-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqelərini atəşə tutması nəticəsində 3 hərbçimiz şəhid olub, yaralananlar var.



