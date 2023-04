Ermənistana fitvanı verən İrandır: ​“İstənilən halda cavab addımı atılacaqdır” - ŞƏRH

“Azərbaycanın suveren əraziləri olan Laçın yolunun şimalında Ermənistanın torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlərinin və Azərbaycanın ərazilərinə silah-sursat daşımaqla potensial təxribat törədilməsi niyyətinin qarşısını aldıqdan sonra separatçıların belə bir üsula əl atacağı gözlənilən idi”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Arzu Nağıyev deyib. Millət vəkili hesab edir ki, ermənilər bu insidentdən dərhal sonra Avropa İttifaqının bölgədə olan müşahidə missiyasının bəyanatla çıxış edəcəyini və Azərbaycana qarşı ittiham səsləndirəcəklərini düşünsələr də, vəziyyət onların arzularına tərs mütənasib oldu.

“Aprelin 11-i Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqelərini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutması nəticəsində separatçı rejimin çox ciddi itkilər verdiyi və hətta korpus komandirinin ağır yaralanması barədə erməni mətbuatı məlumatlar yayılmaqdadır. Mən hesab edirəm ki, şəhidlərimizin qisası alınıb və alınacaq. Bu təxribatların ardından Azərbaycanın antiterror əməliyyatı keçirərək, təhükə törədə biləcək erməni mövqelərini darmadağın edə bilər. Hesab edirəm ki, bu təxribatın iki ölkə arasındakı sülh danışqılarını pozma cəhdi olduğu da aydın görünür”.

Gələn ay İlham Əliyevlə Paşinyanın görüşü planlaşdırıldığı bir ərəfədə ermənilərin yenidən vəziyyəti gərginləşdirmələrinə səbəb kimi qarşı tərəfin sülhə maraqlı olmadığını ifadə edən Arzu Nağıyev qeyd etdi ki, Ermənistanda hakimiyyətin real olaraq kimlər tərəfindən idarə olunması bəlli deyil və erməni silahlı qüvvələrinin sonadək Paşinyana tabe olduqları da xeyli şübhə doğurur.

“Sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlı olmayan üçüncü tərəflər Ermənistan ordusunun daxilindəki adamları vasitəsilə vəziyyəti gərginləşdirməklə prosesi pozmağı qarşıya məqsəd qoyublar. Amma ermənilər və onların havadarları gec-tez anlayacaqlar ki, sülhün alternativi yoxdur və təxribatlar onların dövlətçiliyinin get-gedə buxarlanmasından başqa ermənilərə yaxşı heç nə vəd etmir”.

Ötən gün Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən bölgələrdə təxribat aktı zamanı İranla Ermənistanın dırnaqarası müttəfiqliyinin açıq-aydın izləri sezildi. Vəziyyəti şərh edən politoloq Tural İsmayılov Metbuat.az-a bildirdi ki, bu ikilinin planları sırf Azərbaycanla Türkiyə əleyhinə yönəlmiş faktorlara istiqamətlənib.

“Son dövrlərdə İranla Ermənistan arasında qardaşlıq mesajlarının daha sıx verildiyini müşahidə edirik. Əslində bütün bu addımlar həm Ermənistanı, həm İranı gözdən salan məqamlardır. Mən hesab edirəm ki, islam dəyərlərindən, müsəlman həmrəyliyindən danışan İranın bu gün Qərb casus şəbəkələrinin at oynatdığı Ermənistan hakimiyyəti ilə, (hansı ki, o hakimiyyət nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti Soros və Qərbin müxtəlif casus təşkilatları tərəfindən yetişdirilib ) əlaqələr qurmağı İranı gözdən salan faktorların növbəti olanıdır. İranla Ermənistan arasında müxtəlif formalarda görüşlər, siyasi məsləhətləşmələr aparılırdı və sonuncu olaraq Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın İran Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxani ilə görüşündə də ER Qüvələrinin hərbi baxımdan inkişaf etdirilməsi çox güman ki, müzakirə edilib. Eyni zamanda Ermənistanın silah arsenalında İran istehsalı olan PUA-ların olmağı artıq açıq ortadadır. Baş verənlər nəticəsində aydın oldu ki, ötən gün Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı baş verən təxribatlar İran tərəfindən Azərbaycana qarşı sematik şəkildə həyata keçirilən təxribatlarla eyni paraleldə baş verir”.

Bir tərəfdən İranın Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi apararaq Azərbaycana açıq düşmənçilik nümayiş etdirdiyini vurğulayan Tural İsmayılov qeyd etdi ki, digər tərəfdən Ermənistan eyni dəst-xətti və üslubu davam etdirərək Azərbaycana qarşı müxtəlif provokasiyalar həyata keçirir.

“İranın Azərbaycana qarşı təxribatlarının artdığı son dövrlərdə paralel olaraq Ermənistanın cəbhə bölgəsində dəfələrlə gərginlik yaratdığının şahidi olmuşuq. Bu baxımdan İranla Ermənistanın Azərbaycan Türkiyə faktoruna qarşı birlik nümayiş etdirməyi mən hesab edirəm ki, bizim üçün təsadüfi xarakter daşımır. Lakin istənilən halda İranın Ermənistanla bir yerdə addımlar atmağı nə İran, nə də Ermənistan üçün pozitiv heç bir nüans kəsb etmir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

