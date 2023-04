Türkiyənin futbol üzrə ikinci liqasında keçirilən “Samsunspor” - “Tuzlaspor” matçının son dəqiqələrində maraqlı hadisə yaşanıb.

“Tuzlaspor”un baş məşqçisi oyunçu dəyişikliyi edilməsi barədə təlimat verib və Bünyamin Yurrunun meydandan çıxmasını istəyib. Lakin 14 dəqiqə əvvəl oyuna daxil olan futbolçu buna etiraz edib. O məşqçiyə sərt etiraz edib. Oyuna girməyə hazırlaşan futbolçu İmbula isə birbaşa paltardəyişmə otağına gedib. Klub məsələ ilə bağlı hələlik mövqeyini açıqlamayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.