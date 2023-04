Rusiyanın “Birinci kanal”ında Azərbaycanla bağlı rolik yayımlanıb.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, təqdim edilən çarxda Xankəndidəki “Biz-Bizim dağlar” abidəsi də yer alıb.

Bu ərazi haqlı olaraq Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi təqdim edilib.

“Birinci kanal”ın sözügedən verilişi ermənilər arasında şok effekti yaradıb və kəskin narazılığa səbəb olub.

Videonu təqdim edirik:

