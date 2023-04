Rusiya ölkənin cənubundakı Həştərxan bölgəsindəki Kapustin Yar poliqonundan qitələrarası ballistik raket atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bildirilir ki, raketin sınağı uğurla həyata keçirilib. Məlumata görə, testin məqsədi qabaqcıl qitələrarası ballistik raket avadanlığının sınaqdan keçirilməsi idi. Sınaq atışının həyata keçirildiyi raketin adı ilə bağlı məlumat verilməyib. Raketin Qazaxıstanın Sarı-Şaqan poliqonunda hədəfi vurduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.