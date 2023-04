Astroloqdan seçkilərlə bağlı şok proqnoz - "Namizədlərdən biri öləcək"

Türkiyənin tanınmış astroloqlarından olan Meral Güven proqnozu ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az Türkiyənin “Yeniçağ” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, astroloqun siyasətlə bağlı proqnozu gündəm olub. O bildirib ki, Türkiyədə seçkilərə 5 gün qalmış prezidentliyə namizədlərdən biri vəfat edəcək. Astroloq bu halın seçkilərə ciddi təsir edəcəyini ifadə edib. O, vəfat edəcək namizədin kimliyini açıqlayacağını ifadə edib.

Paylaşımının sosial mediada gündəm olmasından sonra yeni açıqlama verən astroloq Meral Güven, "Siyasətçilərin niyə heç ölməyəcəkmiş kimi yaşadıqlarını anlaya bilmirəm. Proqnozumun arxasındayam, namizədlərdən biri seçkilərdən 5 gün əvvəl öləcək” -deyə bildirib.

