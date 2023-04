Bakının “Səbail” klubunun müdafiəçisi Turan Manafov karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu ilə “Hatayspor” və “Kocaelispor” klubları maraqlanırlar.

“Hatayspor” Türkiyədəki zəlzələdən sonra Super Liqada mübarizəni dayandırsa da, “Kocaelispor” hazırda Birinci Liqanın lideridir.

Hər iki kollektiv T.Manafovla danışıqlara başlamaq üçün mövsümün sonunu gözləyir.

