Rusiya Kanadaya sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Sanksiyalara əsasən, 333 Kanada vətəndaşının Rusiyaya girişinə qadağa qoyulub.

