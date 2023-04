“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Luka Modriç Səudiyyə Ərəbistanında oynamaq istəməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, adı açıqlanmayan klub xorvat futbolçuya illik 30 milyon avro məvacib təklif edib. Bununla belə, o, “Real Madrid”də oynamağa davam etmək istəyir. Futbolçu ümid edir ki, tezliklə klubla yeni sözləşməni razılaşdıracaq.

37 yaşlı futbolçu 2012-ci ilin yayından “Real Madrid”də çıxış edir. Bu müddət ərzində o, 307 oyun keçirib və 25 qola imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.