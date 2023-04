Gümrahdır, üzündə qırış yoxdur... - Yaşını bilənlər inanmır: FOTO

73 yaşlı modelyer Vera Vanqın xeyli gənc görünməsi sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, modelyer pərəstişkarları üçün gözəlliyinin sirrlərini paylaşıb. O qeyd edib ki, onun dərisinin qocalmasına mane olan bir nömrəli vasitə günəş kremidir. Model qeyd edib ki, o əvvəlcə günəş kremindən istifadə etməsə də, sonradan açıq havada olduğu üçün bunu etməyə başlayıb. Model daima idmanla məşğul olduğu üçün yaxşı bədən quruluşuna sahib olduğunu qeyd edib. 73 yaşlı model dərisində qırışların olmamasını işləmək, doğru yuxu sistemi və günəş vannası qəbul etməklə əlaqələndirib.

