Bu il pul problemi yaşayacaq bürclər - SİYAHI

Astroloqlar bu ilin sonuna qədər bürclərin bütün əlamətləri üçün maliyyə ulduz falı tərtib ediblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, ən çətin vəziyyət Şirlər və Balıqlar üçün olacaq.

Şir

Astroloqlar deyirlər ki, Şirlər ya borc almalı, ya da sevdiklərindən böyük məbləğdə pul götürməli olacaqlar. Bu yazın ikinci yarısında baş verəcək. Səbəb tamamilə fərqli ola bilər, lakin çox güman ki, Şirlərə başqa seçim qoymayacaq bir fors-major olacaq.

Bəzi problemi həll etmək üçün qiymətli əmlaklarını satmalı ola bilərlər: nəqliyyat, daşınmaz əmlak, avadanlıq.

Gəlir və böyük xərclərlə bağlı çətinliklər - astroloqların demək olar ki, dekabr ayına qədər Şir bürcünün maliyyə ulduz falında gördükləri budur.

Balıq

Balıqlar daşınmaz əmlakla bağlı problemlərlə üzləşməli olacaqlar. Bu, kifayət qədər ciddi xərclərə səbəb olacaq. Məsələn, evdə təcili təmir işləri aparılmalı olacaqsınız. Elə bir vəziyyət yarana bilər ki, Balıqların qonşularını su basacaq və onlar zərərçəkmiş tərəfin ev təmirini öz vəsaitləri hesabına ödəməli olacaqlar.

Balıqların ilin sonuna qədər sahib olacağı başqa bir xərc maddəsi isə sağlamlıqdır. Məsələn, Balıqlar bütün dişlərini müalicə etməyə qəti qərar verəcək və bir neçə ay ərzində müntəzəm olaraq diş həkiminə gedəcəklər, bu da onların ailə büdcəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəkdir. Onlar həmçinin xroniki xəstəliklərlə mübarizə aparmalı ola bilərlər, onların aradan qaldırılması pulsuz olmayacaqdır.

