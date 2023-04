Müğənni Xatirə İslam növbəti dəfə tənqidlərə məruz qalıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb sənətçinin instaqram hesabında Dubay istirahətindən fotolar paylaşmasıdır.

Şərhlərdə sənətçiyə qarşı aparılan linçlənmənin səbəbi onun ölkədəki mövcud vəziyyəti nəzərə almayaraq istirahətindən olan şəkillərini yayımlamasına davam etməsidir.

Qeyd edək ki, ifaçı bu yaxınlarda oğlu Emil ilə BƏƏ-yə istirahətə yollanmışdı.

