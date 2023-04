Türkiyənin məşhur aktrisası Demet Özdemir boşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa özü məlumat yayıb.

Belə ki, Özdemir müğənni Oğuzhan Koçla 8 ay davam edən evliliklərini qarşılıqlı şəkildə sonlandırmağı qərara alıb.

