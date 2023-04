ABŞ-ın Dimmitt şəhərindəki “Southfork Dairy Farm” süd zavodunda partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışdan sonra baş verən yanğında süd zavodunun işçisi xəsarət alıb. Hadisə zamanı 18 min inək tələf oldu. Dimmit şəhərinin meri Rocer Malone əvvəllər belə bir hadisənin olmadığını bunun faciə olduğunu deyib. Hadisənin səbəbləri məlum deyil.

