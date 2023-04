Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasların sayı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, təsnifata Ümumi fiziki hazırlıq, Kütləvi-sağlamlaşdırıcı idman və Adaptiv bədən tərbiyəsi ixtisasları daxil edilib.

