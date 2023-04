Prezident: Azərbaycan xarici ölkələrə milyardlarla dollar həcmində sərmayə qoyub

Bununla bərabər, hidroenergetika, eyni zamanda, digər bərpa olunan enerji növləri üzrə birgə araşdırmalar aparılacaq və əminəm ki, bu istiqamətdə də ciddi addımların atılması mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin Sədri Jelka Tsviyanoviç ilə birgə mətbuata bəyanatla çıxışı zamanı deyib.

“Azərbaycan xarici ölkələrə milyardlarla dollar həcmində sərmayə qoyub. Əlbəttə ki, Bosniya və Herseqovina ilə bu sahədə əməkdaşlıq bizim üçün çox maraqlıdır”, - Prezident İlham Əliyev qeyd edib.

