Azərbaycanlı şagird hər il 82300 dollar alacaq

Massaçusets Texnologiya İnstitutuna (Massachusetts Institute of Technology) birbaşa qəbul alan Dəniz Səttarlıya MİT hər il 82300 dollar verəcək.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun müəllimi Rüfət Hüseynov məlumat verib.

"Dünyanın ən yaxşı universitetindən gələn qəbul xəbərindən sonra indi də təqaüd xəbəri gəldi. MİT Dənizə hər il 82300 dollar təqaüd verəcək. Belə top universitetləri hər il ölkə gənclərinə və ailələrinə təkrar-təkrar əlçatan etmək çox böyük xoşbəxtlikdir",- deyə Rüfət Hüseynzadə qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.