Füzuli şəhərində yenidənqurma işləri sürətlə davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda şəhərdə 846 mənzilli çoxmərtəbəli yaşayış binaları tikilir.

4, 5, 6, 7 mərtəbəli 38 binada 2, 3 və 4 otaqlı mənzillər yer alacaq.

İTV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.