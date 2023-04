ABŞ-ın Kaliforniya ştatının keçmiş valisi Arnold Şvartsenegger davranışı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Los-Anceles şəhərində sürücüləri narahat edən çüxuru doldurub. Aktyor bununla bağlı sosial media hesabında paylaşım edib. Aktyor qeyd edib ki, o komandası ilə birgə sakinləri və sürücüləri narahat edən çüxuru bağlayıb. Aktyorun davranışı minlərlə sosial media istifadəçisi tərəfindən təqdir edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.