Zəngilan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə mərhumun yaxınları məlumat paylaşıb.

Məlumata görə, Zəngilan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Taryel Salmanov ötən gün vəfat edib.

