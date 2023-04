Türkiyənin Xalqların Demokratik Partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup rəhbəri deputat Meral Danış Beştaş Ərzurumda avtomobil qəzasına uğrayıb.

Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, dünən saat 22:00 radələrində buzlu yol səbəbindən avtomobilin sürüşərək kənara çıxması nəticəsində deputatla yanaşı avtomobilin sürücüsü Mehmet Vəfa və adı açıqlanmayan partiya lideri yaralanıb.

Deputatın həyatı üçün təhlükə olmadığı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.