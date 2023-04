Meyxanaçı Elşən Binəqədi "bomj" həyatı yaşayır - VİDEO

Məşhur "Lotular" mahnısının ifaçısı Elşən Binəqədi küçədə yaşayır.

Bu barədə Baku TV-də yayımlanan "Arzunun vaxtı" verilişində məlumat verilib.

17 il həbsdə olan meyxanaçı artıq üç ildir ki, küçədə qalır: "Burada qalıram, evim-eşiyim buradır".

Elşən Binəqədinin sözlərinə görə, içki düşkünü olandan sonra həyatı dəyişməyə başlayıb. İndi isə plastik qablar, dəmir yığıb satmaqla çörəkpulu qazanır. 3 ildir ailəsinin dağıldığını bildirən Elşən, bir qız övladı olduğunu qeyd edib. Meyxanaçı həyat yoldaşından ayrıldığı vaxtdan etibarən küçələrdə qaldığını sözlərinə əlavə edib.

Bu da onun son durumunu əks etdirən görüntülər:

