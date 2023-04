Gözəllik salonundakı qətlin təfərrüatı MƏLUM OLDU

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən saat 10 radələrində Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən gözəllik salonlarından birində 1986-cı il təvəllüdlü Aygün Yusifova həyat yoldaşı İsrafil Yusifov tərəfindən öldürülüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 37 yaşlı Aygün gözəllik salonlarının birində dırnaq ustası işləyirmiş. Aygün övladları ilə Bakıda yaşasa da, İsrafilin iş yeri Lənkəranda olduğuna görə tez-tez rayona gedirmiş.

Hadisə baş verən gün səhər saatlarından 43 yaşlı ər Lənkərandan Bakıya yola düşüb. O, Aygünün işlədiyi gözəllik salonuna gələrək kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirərək onu öldürüb. Həmin zaman isə gözəllik salonunda heç kim olmayıb.

Bundan sonra İsrafil Yusifov könüllü olaraq istintaqa təslim olub.

Qeyd edək ki, cütlüyün 3 övladı - 2 oğlu, 1 qızı var.



Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İbtidai istintaq davam etdirilir.

