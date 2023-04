Bakı Dövlət Universiteti bu vəzifələr üzrə işçi axtarır

Bakı Dövlət Universiteti 9 kafedrada seçki müddəti başa çatacaq vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kafedra müdiri vəzifəsi üçün müsabiqəyə çıxarılan yerlər aşağıdakılardır:

1. Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının müdiri

2. Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının müdiri

3. Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının müdiri

4. Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrasının müdiri

5. Dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

6. Alman və fransız dilləri kafedrasının müdiri

7. Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri

8. Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müdiri

9. Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər seçkinin elan olunduğu gündən bir ay müddətində qəbul edilir.

