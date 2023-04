Müğənni və aktrisa Ledi Qaqa Co Bayden tərəfindən Prezidentin Mədəniyyət və İncəsənət Komitəsinin həmsədri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ liderinin Mətbuat Xidmətinin yaydığı bəyanatda deyilir.

Sənəddə vurğulanır ki, Ledi Qaqa (əsl adı Stefani Coann Ancelina Cermanotta) 13 dəfə “Grammy” mükafatının sahibi olub və tarixdə kommersiya baxımından ən uğurlu ifaçılardan biridir.

