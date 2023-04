Azərbaycanın sabiq daxili işlər naziri VƏFAT ETDİ

Azərbaycanın sabiq daxili işlər naziri vəfat edib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sabiq daxili işlər naziri Abdulla Allahverdiyev Türkiyədə müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Abdulla Allahverdiyev 1993-cü il aprelin 16-dan iyunun 17-dək Azərbaycanın daxili işlər naziri olub.

A. Abdullayevdən sonra daxili işlər naziri vəzifəsini keçmiş OMON komandiri Rövşən Cavadov icra edib.

Onu da qeyd edək ki, A.Allahverdiyev Sovet İttifaqı qəhrəmanı Müseyib Allahverdiyevin oğludur.

