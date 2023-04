Azərbaycanda istilik mövsümünün müddəti dəyişir?

“Azəristiliktəchizat” ASC, Energetika Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə istilik mövsümünün müddətlərinə baxılmasına dair müzakirələr aparılır”.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən İlham Mirzəliyev payız-qış mövsümünün yekunlaşması ilə əlaqədar keçirdiyi brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, təbii olaraq nəticələrinə dair ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

“Mövcud qaydalara əsasən, noyabr ayının 15-dən aprelin 15-nə qədər davam edən mövsüm havanın temperaturuna əsasən tənzimlənir”.

İ.Mirzəliyev əlavə edib ki, istilik mövsümün tez başlaması asan məsələ deyil:

“Yeni təklifdə bu, noyabrın 1-də də ola bilər, noyabrın 5-də də ola bilər. Burada söhbət əlavə enerji resurslarından, vəsaitdən gedir”.

