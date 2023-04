"On ayın əsgəri mənimlə danışanda dedi ki, çox darıxır və ev yeməyi istəyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri əsirlikdə olan Aqşin Bəbirovun anası İTV-yə açıqlamasında bildirib.

"Dövlət bu gün mənim ürəyimə rahatlıq saldı ki, gələn həftəyə oğlumla məni danışdırmağa çalışacaqlar", - deyə Dürdanə Bəbirova qeyd edib.

