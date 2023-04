Putinin böyründəki tikan: Navalnı müəmmalı xəstəliklə mübarizə aparır

Rusiyanın müxalifət siyasətçisi Aleksey Navalni həbsxanada müəmmalı xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun sözçüsü Kira Yarmiş "Twitter" hesabında yazıb. Bildirilir ki, Navalnı iki həftə ərzində 8 kq çəki itirib.

Həbsxana həkimlərinin keçmişdə ona naməlum dərmanlar vuraraq müalicə etdiklərini söylənilir.



"O, tibbi yardım xidməti görmədən, kəskin ağrı vəziyyətində cəza kamerasında saxlanılır. Aleksey Navalnı yavaş-yavaş zəhərlənir, yavaş-yavaş öldürülür ki, bu, daha az diqqəti cəlb etsin", - Yarmiş Twitter-də yazıb.

Navalnının potensial zəhərlənməsi ilə bağlı suala Kreml cavab olaraq bildirib ki, onun səhhətinin vəziyyəti izlənilmir, bu, federal penitensiar xidmətin səlahiyyətində olan məsələdir.

