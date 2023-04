Günlərdir axtarılan şübhəli anasının evində saxlanıldı - Geyinməsinə belə imkan vermədilər / VİDEO

ABŞ-ın məxfi sənədlərini sızdırdığı iddia edilən Cek Teyşeyra Massaçusetsdə anasının evində saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 21 yaşlı Cek Teyşeyra Ukrayna-Rusiya müharibəsi də daxil olmaqla bir çox aktual mövzuda ABŞ Müdafiə Nazirliyinin “həssas və yüksək məxfi” sənədlərinin internetə sızdırılması istintaqı çərçivəsində saxlanılıb. Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları onun paltarını geyinməsinə belə imkan verməyib. Sənədlərin onun tərəfindən sızdırılmasının təsdiqləndiyinə dair rəsmi dairələr hələlik açıqlama verməyib.

ABŞ mətbuatı Teyşeyranın Massaçusets Hava Milli Qvardiyasının kəşfiyyat qanadının zabiti olduğunu bildirib.

