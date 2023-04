Artıq Ramazan ayının bitməsinə sayılı günlər qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər bir insan bu ayda öz qazancından fitrə çıxarır.

“Bəs fitrə zəkatı nə qədər olmalıdır və necə çıxarılmalıdır?”

İlahiyyatçı Faiq Əhmədzadə “Xəzər Xəbər”ə deyir ki, fitrə zəkatı əgər pul ilə verilirsə adambaşı minimum 5 manatdan hesablanmalıdır.

Ramazan ayında oruc tutmağın əsas fəlsəfəsindən biri də ehtiyaclı insanların halından xəbərdar olmaqdır. İnsanlar paylaşmağı, bölüşməyi bacarmalıdır.

“Fitrə zakatı, doğurdan da, ehtiyacı olan insanlara verilməlidir”

İlahiyyatçılar hesab edir ki, bir insanın maddi imkanı geniş olarsa müəyyən olunmuş məbləğdən artıq da verə bilər.

Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir:

