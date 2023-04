Aparıcı Afaq Gəncəli və Nərgiz Məmmədova ilə birlikdə tətilə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar istirahət üçün İsveçrəyə gediblər. Bu barədə aparıcı instaqram hesabında məlumat verib.

O, Nərgiz Məmmədova ilə bərabər fotosunu paylaşaraq səyahət üçün yola düşdüklərini bildirib.

