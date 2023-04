Aparıcı və aktrisa Raksana İmir “Azad Azərbaycan” telekanalından ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, instaqramda məlumat yayıb:

“Əmək kitabçamı aldım. Və 8 ildir əməkdaşlıq etdiyim ATV telekanalı ilə sağollaşıram. Bu da son. Bu gün öz istəyimlə mənə evim qədər doğma olan ATV ilə vidalaşdım. Bir gün haqq öz yerini tapacaq. Mənə isə yeni yolda uğurlar”.

