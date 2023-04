Dünən günorta saatlarında Bakı şəhər Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ford” markalı avtomobil sürücünün idarəetməsindən çıxaraq yolun əks hərəkət zolağına çıxıb. Avtomobil daha sonra yolun kənarında dayanmış maşına və oradakı piyadaya çırpılıb.

Nəticədə piyada zərbənin təsirindən digər avtomobilin üstünə düşüb və ağır bədən xəsarətləri alıb.

Fağlı araşdırma aparılır.



