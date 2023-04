“Kəpəz”-“Turan Tovuz” oyunundan sonra nə baş verib? - AÇIQLAMA

“Kəpəz”-“Turan Tovuz” oyunundan sonra futbolçular arasında dalaş-dalaş iddiası ilə bağlı DİN açıqlama yayıb.

Metbuat.a xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru,polis kapitanı Mahir Məsimov bildirib ki, bu gün Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən “Kəpəz”-“Turan Tovuz” futbol klubları arasında keçirilən matçın yekununda futbolçular arasında sözlü mübahisə yaranıb.

Hakimlər, eləcə də məşqçi heyəti tərəfindən futbolçular sakitləşdirilib və hər hansısa bir dava-dalaş qeydə alınmayıb.

