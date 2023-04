Havanın mənfi təsiri ilə bağlı xəbərdarlıq: Aprelin 20 və 21-də...

Maqnit qasırğaları Günəşin partlaması nəticəsində Yerin maqnit sahəsində yaranan pozğunluqlardır. Bu cür dalğalanmalar rabitə sistemlərinin işinə, eləcə də insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Aktivlikdə bir qədər artım belə sağlamlığa təsir edə bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, aprelin 16 və 17-də Yer kürəsini maqnit qasırğası bürüyəcək. Qasırğanın gücü 4 bala çatacaq. Belə qasırğalar orta gücdə hesab olunur. Aprelin 20 və 21-də daha güclü maqnit qasırğası gözlənilir. Onun gücü 5 balla qiymətləndirilir.

Qasırğanın mənfi təsirlərini minimuma endirmək üçün qasırğadan əvvəlki günlərdə və qasırğa zamanı sağlam həyat tərzi vərdişlərinə əməl edin. Belə günlərdə stressdən, ağır yüklərdən uzaq olmaq lazımdır. Fast food, yağlı, qızardılmış, duzlu və ədviyyatlı qidaları az yemək vacibdir. Bunun əvəzinə daha çox tərəvəz və meyvə yeyin, həkimlər məsləhət görürlər.

Qəhvə, siqaret və spirtdən imtina edin.

Otağı mütəmadi olaraq havalandırın və təmiz havada ən azı qısa bir gəzintiyə çıxmağa çalışın. Mümkünsə, günün eyni vaxtında yatın və kifayət qədər yuxu aldığınızdan əmin olun.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.