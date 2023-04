Baku TV-nin efirində bir zamanların məşhur meyxanaçısı Elşən Binəqədinin küçələrdə səfil vəziyyətdə yaşadığı məlum oldu.

İçki aludəçisi olan meyxanaçının arzularından biri həmkarı Ruslan Müşfiqabadı görmək idi.

Baku TV onun bu arzusunu reallaşdırdı. Eyni zamanda Elşən Binəqədi müalicə alması üçün reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirildi.

Daha ətraflı Baku TV-də yayımlanan “Arzunun vaxtı” verilişinin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.