Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın xristian icmasını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə İnstraqram hesabında paylaşım edib.

“Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın xristian icmasını səmimi qəlbdən təbrik edir, bütün həmvətənlərimizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram!”, -deyə paylaşımda bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.