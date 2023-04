“Qarabağ” “Sabah”la qarşılaşacaq

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 30-cu tura yekun vurulacaq.

"Qafqazinfo" xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə 2 matç keçiriləcək.

Əvvəlcə "Şamaxı" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Oyun saat 16:00-da start götürəcək.

Turun mərkəzi oyununda isə lider "Qarabağ" 2-ci yerdəki "Sabah"ın qonağı olacaq. Bu matç isə saat 19:00-da başlayacaq.

16 aprel (bazar)

16:00. "Şamaxı" - "Sumqayıt"

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. "Sabah" - "Qarabağ"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Vüsal Məmmədov, Rəhman İmami, Rauf Allahverdiyev

"Bank Respublika Arena".

