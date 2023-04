İtaliya mediasında "Qarabağ"ın futbolçusu Musa Qurbanlının "Torino" klubuna mümkün keçidi ilə bağlı məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçunun İtaliya klubuna keçid ehtimalı 25 faiz olaraq göstərilib.

Bundan başqa, Qurbanlının dəyərinin təxminən 5 milyon avro olduğu da vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.