Gəncədə qadın küçədə özünü niyə doğrayıb? - AÇIQLAMA

Gəncədə qadın küçədə kəsici alətlə özünə xəsarət yetirib. Bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşqin Qasımov bildirib ki, şəhər sakini A.Abbasəliyeva bunu həyat yoldaşı Bayram Qurbanovun oğurluq etdiyinə üçün saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına görə edib.

Polis əməkdaşları dərhal hadisəyə müdaxilə edib. A.Abbasəliyevaya tibbi yardım göstərilib, səhhəti normaldır. Vətəndaşla profilaktiki söhbət aparıldıqdan sonra sərbəst buraxılıb.

