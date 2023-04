Ermənistandakı yarışda Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı YENİ TƏXRİBAT - FOTO

İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında ermənilər cırıq Azərbaycan bayrağını asaraq Azərbaycana qarşı növbəti təxribat törədiblər.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, eyni təxribata Türkiyə bayrağı da məruz qalıb.

Görünür ki, beynəlxalq idman yarışının açılışında Azərbaycan bayrağının amansızcasına yandırılmasından sonra cəzasız qalan ermənilər beynəlxalq normaları pozmağa davam edirlər.

Bu hal bir daha sübut edir ki, Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir, ölkə bütün irimiqyaslı tədbirlərdən məhrum edilməlidir.

