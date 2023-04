Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun sosial şəbəkədə videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin hava limanında digər sərnişinlər kimi pasport qeydiyyatından keçmək üçün növbədə dayadığı görülüb.

İstifadəçilərin paylaşdığı görüntülər sosial şəbəkələrdə alqışla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, videonun nə zaman və harada çəkildiyi bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.