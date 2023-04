Yeni cütlüyün boşanma səbəbi təəccübləndirdi - Toydan sonra ilk dəfə...

Çində yeni evlənən cütlüyün boşanma səbəbi sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az “thesundaily”ə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı Cao adlı kişi, 47 yaşlı Tranq adlı qadınla ailə həyatı qurub. Lakin toyun ertəsi günü həyat yoldaşını ilk dəfə makiyajsız görən bəy heyrətə gəlib. Bildirilir ki, qadının görünüşü bəyi qane etməyib. O, boşanma qərarı alıb. Cütlüyün ailələrinin müdaxiləsinə baxmayaraq, Cao boşanma qərarından əl çəkməyib. Cao qadının onu aldatdığını iddia edərək 200 min yuan (təxminən 30 min dollar) təzminat tələb edib.

Tranq isə gözəl görünmək üçün makiyaj etdiyini və onu aldatmaq fikrində olmadığını deyərək özünü müdafiə edib. Cütlüyün boşanıb-boşanmaması ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur.

