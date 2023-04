Yaxın üç gündə Günəş küləyi sürətinin artacağı gözlənilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

Geomaqnit sahənin qismən-aktiv olacağı proqnozlaşdırılır, geomaqnit qasırğası gözlənilmir.

